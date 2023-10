Vende un iPhone online, una ragazza lo acquista ma lui scompare con i soldi: 57enne denunciato

JESI - Un uomo di 57 anni, residente a Sassari, è stato denunciato dalla polizia per truffa. A cadere nella sua trappola, una donna nigeriana di 31 anni che, nei primi giorni di settembre, aveva acquistato dall'uomo un iPhone 13 Pro Max. La 31enne straniera aveva notato l'annuncio di vendita e, dopo una breve trattativa, aveva ricaricato la postepay del 57enne versando 330 euro.

Una volta effettuato il pagamento l'uomo si era reso irrintracciabile e per questo la giovane si era rivolta alla polizia. Gli agenti in questo mese di indagini sono riusciti a risalire all'intestatario della carta ricaricabile e lo hanno denunciato. Si tratta di un 57enne sardo con numerosi precedenti per truffa.