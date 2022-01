Truffato con una console su internet, fa scoprire raggiri per 5mila euro

SENIGALLIA - Voleva comprare una console su internet al prezzo di 500 euro. Una volta pagato, come da accordi con il venditore, si aspettava il prodotto in pochi giorni ma niente. Dall’altra parte solo scuse per giustificare il ritardo, finché l’acquirente non decide di presentarsi al commissariato di Senigallia e sporgere denuncia.

Le indagini hanno portato i poliziotti da un 20enne di origini campane, denunciato, mentre i soldi risultavano accreditati ad una donna extracomunitaria che vive in Toscana. Quest’ultima risultava aver beneficiato di una serie di versamenti negli ultimi mesi, pari ad oltre 5000 euro; tutti collegati ad altri episodi di vendite on line risultate essere delle truffe in diverse regioni d’Italia. La donna è stata denunciata anche per questi altri episodi.