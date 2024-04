Truffato da un finto dipendente della banca fa bonifici per 28mila euro

CUPRAMONTANA- Sessantenne raggirato al telefono da un finto un dipendente del nucleo sicurezza della banca fa bonifici per 28mila euro, ma grazie all’intervento dei carabinieri riesce a recuperarne 26mila. L’episodio è accaduto qualche mese fa a Cupramontana. Il 60enne ha ricevuto la chiamata sul suo smartphone da un numero fisso, dall’altro capo della cornetta un uomo si è presentato come un dipendente del nucleo sicurezza della sua banca che lo avvisato del tentativo, in corso dall’estero, di accesso al suo conto corrente. Con la scusa di bloccare il prelievo, il finto dipendente della banca ha invitato il sessantenne a fare dei bonifici istantanei virtuali con importi causali, indicandogli cifre anche di oltre 10mila euro. Il 60enne credendo fosse vero ha provveduto ad effettuarli per un totale di 28mila euro. Una volta terminata la “prova”, il truffatore lo ha tranquillizzato dicendo che era tutto a posto ed ha interrotto la conversazione. Dopo qualche ora il 60enne è stato contattato dalla banca che gli ha comunicato che i bonifici istantanei per oltre 28mila euro erano andati a buon fine.

L’uomo, capito di essere stato truffato, si è recato dai carabinieri della stazione di Cupramontana. I militari hanno contattato la banca scoprendo che i bonifici erano stati accrediti su una Postpay, della quale però non era possibile però risalire al numero completo della carta. I carabinieri allora si sono recati alle Poste e, con la collaborazione degli operatori, sono riusciti a risalire al numero completo della PostaPay e all’intestatario. La carta è stata bloccata, ma il truffatore nel frattempo era riuscito a prelevare già circa 2mila euro. I carabinieri si sono quindi rivolti alla magistratura chiedendo e ottenendo il sequestro dei 26mila euro rimasti e il trasferimento della somma in un fondo unico di giustizia. Contemporaneamente i militari sono riusciti ad identificare il truffatore: si tratta di un 30enne di Napoli, pregiudicato per reati analoghi. Il giovane è stato denunciato per truffa. I 26mila euro sono stati dissequestrati e restituiti al titolare.