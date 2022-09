Nuovi contratti per luce e gas, i presunti venditori nel mirino della polizia: anziani preoccupati

FALCONARA - I presunti venditori di contratti per la fornitura di luce e gas finiscono nel mirino della polizia locale di Falconara, che in questi giorni è intervenuta anche su segnalazione dei cittadini per verificare le credenziali di diverse persone presentatesi alla porta dei falconaresi. L’ultimo intervento risale al pomeriggio di ieri, martedì 27 settembre, quando la pattuglia che presidia il centro città è stata chiamata da alcuni residenti e in particolare da un anziano. L’uomo ha riferito di essere stato convinto a firmare nuovi contratti di fornitura di energia elettrica da presunti procacciatori d’affari per una nota compagnia elettrica nazionale. Non convinto dell’operato dei soggetti in questione, cui aveva permesso di entrare in casa, ha chiesto l’aiuto degli agenti per essere sicuro che non gli fossero stati estorti atti di consenso in modo fraudolento.

Trovandosi a pattugliare il centro città, gli operatori di polizia locale sono riusciti a intercettare le persone indicate dall’anziano e hanno avviato tutte le verifiche sulla genuinità delle proposte commerciali, in parte ancora in corso. Negli ultimi giorni il personale di presidio nel centro città, proprio per segnalazioni analoghe, ha fermato, controllato e identificato numerosi soggetti, in ultimo due italiani ed uno straniero, che si presentavano nelle case dei residenti per stipulare contratti con compagnie di fornitura gas o elettricità. Il consiglio della polizia locale di Falconara è di fare sempre attenzione ai soggetti cui si permette l’accesso nell’abitazione e che in ogni caso è buona norma diffidare da chi si presenta alla porta soprattutto di persone anziane, spesso sole, cercando di far loro sottoscrivere contratti o, ancora peggio, chiedendogli denaro per parenti in difficoltà. Va ricordato infatti che nessun incaricato di enti o aziende, funzionario Inps, Inpdap, può costringere alcuno a sottoscrivere contratti né tantomeno può chiedere soldi in contanti o gioielli. Nel frattempo resta alta l’attenzione del Comando falconarese, che grazie alle pattuglie in presidio fisso in centro e a Castelferretti può intervenire nell’immediatezza e svolgere i controlli necessari sulle persone che gravitano nella zona. Proprio grazie a questo monitoraggio, nella mattinata di ieri è stato individuato un 29enne di nazionalità egiziana che è risultato non in regola con il permesso di soggiorno. Il giovane, che si trovava sempre in zona centro, aveva anche una piccola quantità di marijuana per uso personale. E’ stato portato all'ufficio immigrazione della Questura per l’identificazione e segnalato alla Prefettura che applicherà le sanzioni previste.