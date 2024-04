Compra scarpe online poi gli chiede il doppio del prezzo: «Manda 300 euro o ti massacro». Condannato

SASSOFERRATO - Aveva visto in vendita un paio di scarpe di marca ad un prezzo conveniente, su un profilo Instagram che si faceva chiamare “Grande Lusso” e metteva in vendita merce di grandi firme ma l’acquisto si è rivelato non solo una truffa ma anche un tentativo di estorsione. Dopo aver pagato su una postepay l’importo di 70 euro il venditore ne ha chiesti 140 e poi ne voleva 300. «Paga - si è sentito dire l’acquirente - se vuoi risolverla altrimenti se non vuoi tra due giorni pagherai 100 volte di più. Qui non si scherza, ti vengono a prendere e ti massacrano se non paghi. C'è gente che gli abbiamo preso i negozi e li abbiamo fatti indebitare perché non pagavano».

La scusa è stata che le scarpe nel frattempo erano cambiate di prezzo e se non le saldava per intero avrebbe passato dei guai. Con l’accusa di truffa e tentata estorsione ieri è stato condannato dal giudice Matteo Di Battista un egiziano di 36 anni, residente a Milano: 1 anno e 10 mesi la pena. Era difeso dall'avvocato Roberta Finotti del foro di Milano, sostituita in aula per la lettura del dispositivo dall'avvocato Marco Micucci del foro di Ancona. A cadere nella trappola è stato un 48enne di Sassoferrato che, navigando su Instagram, aveva visto in vendita un paio di scarpe che in negozio costavano diverse centinaia di euro. Dopo aver pagato i primi 70 euro non si è mai visto recapitare le scarpe ma sono iniziate le minacce. L'uomo si è rivolto ai carabinieri.