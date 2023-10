Spilla 10mila euro al parroco con la truffa del finto incidente: «Prete mi aiuti sono il suo diacono»

FALCONARA – Aveva imitato la voce del suo diacono così bene che c'aveva creduto sul serio a quella richiesta d'aiuto arrivata al suo cellulare. «Padre mi servono dei soldi urgenti, ho avuto un incidente e la mia auto è danneggiata, devo farla riparare subito». Il parroco, all'epoca alla guida della parrocchia del Rosario, aveva versato 550 euro su una postepay che il truffatore gli aveva indicato. Ma non era finita a quell'unico pagamento. Visto che ci aveva creduto la mattina seguente lo aveva chiamato di nuovo chiedendogli altri denaro per una situazione economica disastrosa in cui si trovava. Il prete, stretto dal buon cuore, aveva fatto altri versamenti e chissà fino a quanto avrebbe continuato se il destino non gli facesse incontrare per la strada il vero diacono scoprendo di essere stato raggirato. I fatti risalgono al maggio del 2016 e il finto diacono è a processo al tribunale di Ancona per truffa. Si tratta di un pugliese di 42 anni, residente a Civitanova all'epoca dei fatti, che ha alle spalle altri episodi simili quindi sarebbe recidivo alla truffa a danni di persone di chiesa. Quella giocata al prete di Falconara gli aveva fruttato poco più di 10mila euro. La tecnica era ormai assodata.

Agganciato il cellulare del prete lo aveva chiamato disperato raccontando che aveva avuto un incidente stradale e che gli servivano dei soldi per i pezzi di ricambio della vettura che era rimasta danneggiata. Dopo aver versato più volte denaro nella potepay che gli era stata indicata il prete aveva incontrato davvero il diacono che gli aveva detto di non aver mai avuto un incidente e di non avere nemmeno problemi economici. Il religioso aveva sporto denuncia ai carabinieri della Tenenza che avevano rintracciato il presunto truffatore sia tramite e telecamere degli uffici postali dove andava a riscuotere i versamenti sia con il numero di telefono dal quale aveva chiamato il parroco. I militari avevano scoperto che altri erano stati raggirati così, in altre regioni d'Italia. Il 30 ottobre è prevista la sentenza per l'imputato, difeso dall'avvocato Domenico Biasco. Il 42enne attualmente è in carcere per altra causa.