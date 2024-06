Il cibo per cani è in realtà una truffa, dopo l'acquisto online il venditore svanisce nel nulla. Truffata una donna

JESI - Ha acquistato cibo per cani dal sito "happy-vet" spendendo 116 euro, senza mai ricevere il prodotto. Dopo aver effettuato il pagamento con carta di credito, ha cercato di contattare il venditore, ma senza successo. E' quanto successo nelle scorse settimane secondo il racconto della vittima alla polizia di Jesi.

Preoccupata dalla mancata consegna, la donna ha consultato le recensioni del sito e ha scoperto che molti altri utenti lamentavano esperienze simili di truffa. Questo l'ha spinta a presentare una querela alle autorità competenti. Le indagini hanno rivelato che l'utenza cellulare associata al sito apparteneva a una società con sede a Firenze, il cui amministratore unico, un 50enne, aveva già ricevuto numerose segnalazioni per reati analoghi. La polizia locale, su delega del commissariato che ha ricevuto la denuncia, ha quindi denunciato l'uomo in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di truffa.