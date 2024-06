Il cibo per cani....non esiste. Altra truffa sul "noto" sito e-commerce. Denunciato un 50enne

JESI - Acquista delle confezioni di crocchette per cani e cibo per gatti, per un costo totale di 85 euro, sul sito "Happy-Vet". Dopo aver effettuato il pagamento con carta di credito però non riceve alcun prodotto. A denunciare la truffa, nella giornata di ieri, un 45enne residente a Jesi che si è presentato al Commissariato di Polizia.

Passati alcuni giorni senza ricevere la merce ordinata, l'uomo ha tentato di contattare il venditore senza successo. Leggendo le recensioni del sito, si è reso conto che diversi altri utenti avevano dichiarato di essere stati truffati. Le indagini della Polizia, condotte sull'utenza telefonica associata al sito, hanno rivelato che il numero era intestato a una società il cui amministratore unico, un uomo di 50 anni, risiedeva a Firenze. Quest'ultimo era già stato segnalato recentemente per truffe simili, sempre con lo stesso modus operandi. Grazie alla collaborazione della Polizia locale, su delega del Commissariato di Jesi, l'uomo è stato denunciato per il reato di truffa.