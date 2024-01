Compra un iPhone a 200 euro ma nella confezione ci sono due pacchi di sale

CHIARAVALLE - Pensava di aver fatto un affare, acquistando per la strada un iPhone X a soli 200 euro. Arrivato a casa ha aperto il borsello dove il venditore glielo aveva messo trovandoci però solo due pacchi di sale. Vittima del raggiro un chiaravallese che era stato abbordato per strada da un napoletano di 48 anni che si è finto un turista. Il campano gli ha chiesto l’indicazione di una strada guadagnando così la sua confidenza. Una parola ha tirato l’altra fino a quando il napoletano ha tirato fuori il cellulare proponendo la vendita al chiaravallese. «Te lo lascio per 200 euro», gli avrebbe detto il napoletano facendo provare il telefonino all’ignaro acquirente.

Alla fine lo ha convinto a fare il così detto affare. L’episodio risale al 15 maggio del 2021. Con l’accusa di truffa il napoletano è finito a processo davanti al giudice Pietro Renna e il 19 aprile saranno sentiti il carabiniere che ha preso la denuncia del chiaravallese e la vittima. Quest’ultima aveva preso nelle sue mani il cellulare, consegnando i 200 euro, e non è riuscita a capire con quale trucco l’uomo ha poi scambiato il telefonino con i pacchi di sale di pari peso.