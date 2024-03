Paga per la vacanza a Cortina ma la casa non c’è, era una truffa

LORETO - Voleva andare in vacanza a Cortina con la famiglia e dopo aver pagato la caparra per un affitto di una settimana non è più riuscita a mettersi in contatto con quello che si era spacciato come il proprietario. Truffata una 37enne. Era ottobre 2019 quando la donna ha risposto ad un annuncio online di case in affitto. C’era un appartamento a Cortina a 600 euro per una settima, sotto il periodo natalizio. Ha contattato il numero dell’annuncio, che riportava il nome di una donna, ma le ha risposto un uomo. «La casa è disponibile - le ha detto- deve versare una caparra di 200 euro per fermare la prenotazione». Nessun problema, la 37enne ha fatto un bonifico bancario seguendo le indicazioni che le erano state date. L’affitto andava dal 22 al 27 dicembre. Poco dopo non è riuscita più a ritrovare l’annuncio sul sito dove si era collegata per rivedere le foto.

Così ha ricontattato l’uomo che ha preso tempo dicendo che gli avrebbe girato lui delle foto insieme anche al contratto per la locazione, tutto via mail. I due dovevano poi risentirsi per concordare l’arrivo. A ridosso della partenza la donna ha richiamato ma l’impostone non le ha più risposto. Ha capito solo a quel punto che c’era qualcosa sotto. Prima ha cercato un nuovo appartamento, che in quel periodo ha trovato solo fuori Cortina d’Ampezzo, poi ha denunciato il millantatore. L’uomo è stato individuato, era un napoletano di 52 anni che ieri il giudice Pietro Renna ha condannato a 4 mesi più 2.500 euro di provvisionale per la donna truffata. L’imputato era difeso dall’avvocato Paolo Zaccaria.