La nuova truffa agli anziani, attenti ai fantomatici rimborsi nella bolletta per Covid

In tempi di Covid-19 le truffe agli anziani non sono diminuite. Al contrario, troppo spesso gli anziani soli vengono colpiti nei modi più subdoli ed efferati da truffe sempre più variegate. Il nuovo raggiro, sottolinea l’Anap Associazione anziani e pensionati di Confartigianato, viene perpetrato con telefonate ad anziani soli. I truffatori, facendosi passare per addetti di compagnie elettriche o addirittura del Governo, chiedendo Iban e dati personali per versare un fantomatico rimborso di 90 euro “per il Covid”.

Riconoscere una truffa a volte è semplice, ma capita spesso però che il truffatore, con tecniche persuasive approfitta del momento di difficoltà o di sorpresa per raggirare il malcapitato In questi casi, non bisogna mai vergognarsi e contattare immediatamente, anche se non si è "caduti" nella truffa, le forze dell'Ordine. Solo in questo modo, il fenomeno tanto odiato può essere combattuto. Inoltre se le truffe tradizionali sono quelle che vanno purtroppo per la maggiore, le nuove forme tecnologiche hanno portato nuove modalità operative. Anap Confartigianato sottolinea come l’essere oggetto di una truffa o di una rapina per gli anziani ha effetti negativi anche sulla salute e determina l’isolamento degli stessi con effetti psicologici a volte devastanti.