"Vendo tre biglietti per vedere il Milan", donna li acquista e viene truffata. Identificato il responsabile

JESI - Acquista tre biglietti per vedere Bologna-Milan ma dopo aver pagato rimane con un pugno di mosche in mano. E' quanto successo lo scorso mese di agosto ad una donna jesina.

La vittima, lo scorso mese di agosto, si è presentata in Commissariato raccontando di aver acquistato su Facebook 3 biglietti per la partita di calcio Bologna-Milan che si sarebbe disputata il 21 agosto, al prezzo di euro 150 complessivi, pagando tramite bonifico istantaneo.

Effettuato il versamento aveva ricevuto un allegato pdf con i biglietti del match di campionato. Tuttavia, l’allegato non era altro che un’immagine e non un file. Non essendo, dunque, possibile scaricare i biglietti, la donna aveva contattato il venditore, purtroppo senza ricevere nessuna assistenza. Gli accertamenti degli agenti di Polizia sull’iban del truffatore hanno consentito di risalire alla carta Postepay evolution alla quale era associato, intestata ad un individuo di Biella con numerosi precedenti specifici per truffa. Da qui la denuncia dell'uomo.