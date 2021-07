Fingono di voler acquistare una bici si fanno versare 1000 euro dal venditore, denunciati

Vittima un fabrianese di mezza età che nelle scorse settimane aveva pensato di mettere in vendita una bicicletta. I due truffatori sono stati denunciati

FABRIANO - Volevano acquistare la bici che era stata messa in vendita invece, con l’inganno, riescono a farsi versare su un conto ben mille euro. A finire nei guai un 50enne del Bangladesh ed un 30enne romeno, entrambi residenti nel Nord Italia. Vittima invece un fabrianese di mezza età che nelle scorse settimane aveva pensato di mettere in vendita una bicicletta.

I finti acquirenti si sono fatti avanti alcuni giorni dopo intavolando una trattativa. Il venditore però, invece di intascare i 1000 euro per il mezzo a due ruote, aveva versato la stessa cifra in un conto corrente del truffatore che nel frattempo gli aveva dato delle indicazioni via smartphone. Della persona al cellullare, poco dopo, si erano perse le tracce. Il fabrianese ha sporto denuncia presso la caserma dei Carabinieri con i militari che, dopo lunghe indagini anche attraverso i tabulati telefonici, sono riusciti a identificare e denunciare gli autori della truffa.