Vende online un accessorio per animali ma invece di incassare il pagamento gli spillano 2.500 euro

OSTRA - Il trucco è sempre lo stesso. Si vende un prodotto online e chi deve pagarlo fa andare il venditore al bancomat illudendolo che le operazioni che sta facendo servano ad incassare la cifra. In realtà sta solo autorizzando un pagamento a favore di chi invece dovrebbe pagare l’acquisto a lui. A sventare l’ultima truffa dello sportello bancomat ci hanno pensato i carabinieri di Ostra smascherando un truffatore della provincia di Vicenza, di 46 anni. L’uomo è stato denunciato per truffa. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia di un giovane di Ostra che aveva messo in vendita un accessorio per animali sulla piattaforma subito.it ed era stato contattato da un presunto acquirente. Il venditore si era recato in uno sportello postamat per ricevere il pagamento, ma il truffatore lo aveva convinto con vari raggiri ad effettuare operazioni che autorizzavano l’accredito di circa 2.500 euro sul suo conto. I carabinieri sono riusciti ad indentificarlo grazie agli accertamenti bancari e lo hanno denunciato alla procura della repubblica di Ancona. Chi deve incassare un pagamento dovrebbe scegliere la pratica e utile procedura del bonifico. Senza immettere propri codici di sicurezza che servono a proteggere il proprio conto.