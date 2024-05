Accumula condanne per illeciti finanziari, 65enne arrestato e portato in carcere

OSIMO – Si era reso responsabile di reati che andavano dalla truffa in materia assicurativa alla bancarotta fraudolenta ed annessi illeciti finanziari ovvero la ricettazione, commessi dal 2009 al 2011 nella vicina Emilia Romagna. Ieri pomeriggio gli uomini del Commissariato di Osimo, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione a suo carico, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, e lo hanno accompagnato senza alcuna resistenza al carcere di Montacuto.

L’uomo, un 65enne osimano, è stato rintracciato senza difficoltà in quanto non solo noto alle forze dell’ordine ma già affidato in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza al proprio domicilio tra le 21 e le 7 per espiare una precedente condanna. Essendo emersi a suo carico altri addebiti, il cumulo di pene applicato dalla Magistratura lo ha portato a dover scontare complessivamente 6 anni di reclusione.