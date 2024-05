Raggirati da finiti venditori di auto e operatori delle Poste, vittime versano 11mila euro: 5 truffatori denunciati

FABRIANO- Uno versa una caparra di 3mila euro per un’auto fantasma venduta online, l’altra, contattata da due finti operatori delle Poste, fa bonifici per 8mila euro per impedire l’accesso al suo conto corrente. Sono due le truffe scoperte dai carabinieri della Compagnia di Fabriano in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Cupramontana e Genga. Il primo raggiro è avvenuto proprio a Cupramontana e a cadere nella trappola è stato un uomo di 50 anni che voleva acquistare un’auto trovata su un sito. L’annuncio della vettura in vendita ad un prezzo molto conveniente ha attirato il cinquantenne che ha contattato gli inserzionisti e, come da richiesta, ha versato una caparra di 3mila euro. L’uomo ha provato a ricontattare i venditori, sia per telefono che per email, ma invano. Capito di essere stato truffato, il cinquantenne si è rivolto ai carabinieri che, dopo articolate e complesse indagini, hanno individuato i responsabili: una donna di 50 anni di Roma e una coppia di 60enni siciliani, tutti pregiudicati. I tre sono stati denunciati per truffa in concorso.

Il secondo raggiro è avvenuto a Genga. Una donna di 50 anni è stata contattata al telefono da due operatori di Poste Italiane per avvertirla di un tentativo, online e dall’esterno, di accesso al proprio conto corrente. Per evitare di perdere i soldi, i due truffatori hanno convinto la signora ad effettuare una serie di bonifici su un nuovo conto corrente postale per un ammontare complessivo di 8mila euro. Per accedere al nuovo conto la donna avrebbe ricevuto le credenziali per email e invece l’email non è mai arrivata. La cinquantenne, recatasi all’ufficio postale del paese per chiedere spiegazioni, ha scoperto di essere stata truffata e così si è rivolta ai carabinieri. Avviate le indagini, sono stati individuati i responsabili: si tratta di una coppia di 50enni residenti a Bari, pregiudicati e denunciati per truffa in concorso.