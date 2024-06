Polizza scontata sul web Covid ma è una truffa. Cliente deriso al telefono: «Adesso nemmeno il papa ti aiuta»

ANCONA - Quando ha visto l’offerta, 299 euro per l’assicurazione annuale scontata perché era il periodo del Covid l’ha presa al volo. Era la metà di quello che solitamente pagava. Così ha contattato il numero di telefono della pubblicità vista su un sito online e ha seguito le procedure che l'assicuratore gli diceva di fare. Alla fine non c’era nessun affare perché dopo aver accreditato l’importo si è pure sentito deridere così: «Bravo, operazione riuscita, grazie dei soldini, adesso nemmeno il papa ti aiuta più». Truffato un albanese di 64 anni residente ad Ancona. Il raggiro è stato commesso l'11 giugno del 2021 e raccontato ieri in tribunale dalla vittima che ha testimoniato nel processo in cui è imputato un campano di 62 anni difeso dall’avvocato Nicoletta Pelinga. È accusato di truffa.

«Avevo visto l'offerta in un sito - ha raccontato l'albanese davanti al giudice Lamberto Giusti - per l'assicurazione dell'auto. Mi sono fidato, ho seguito quello che mi diceva di fare e con il cellulare, mentre ero al telefono fisso, ho fatto il versamento. Appena l'importo è stato accreditato mi ha risposto ridendo grazie dei soldini ora nemmeno il papa ti aiuto più. Era tardi per tornare indietro». Dopo il danno insomma anche la beffa. L’albabese ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato una indagine rintracciando dal numero di telefono e dal l’accredito fatto il presunto truffatore. L'esame dell'imputato è stato fissato per la prossima udienza che si terrà il 17 giugno. Stando alle accuse il 62enne avrebbe fatto finta di essere in grado di stipulare una polizza assicurativa abbindolando lo straniero e riuscendo a convincerlo fino a farsi versare nella sua ricarica i 299 euro.