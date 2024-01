«Suo nipote rischia il carcere, servono in fretta soldi»: truffata un'anziana di 85 anni

ANCONA – La scusa di un nipote alle prese con un incidente stradale e che necessitava urgentemente di una somma di denaro, e la rapidità d’esecuzione di due truffatori che non hanno perso tempo nel recarsi a casa sua e convincerla a farsi consegnare gioielli per ovviare rapidamente al falso problema di carattere legale. E’ ancora una persona anziana a finire nel mirino di alcuni sconosciuti, che non si sono fatti scrupoli nel raggirare un 85enne, accortasi della truffa quando ormai era troppo tardi.

Tutto nasce, sulla base della ricostruzione del Corriere Adriatico, da un telefonata che aveva messo in allarme l’anziana, sostenendo che il nipote era restato coinvolto in un incidente da lui provocato, con il rischio di finire in carcere qualora non avesse pagato una cauzione. La donna, spaventata, è stata subito raggiunta nella sua abitazione da altre due persone coinvolte nell’inganno, che facendo leva sulla paura della donna dopo l’allarmante conversazione telefonica hanno fatto così scattare immediatamente la trappola. Si sono fatti dare quasi mezzo chilo di preziosi, convincendola che sarebbe stato il sistema più rapido per evitare guai al nipote, e poi si sono dati alla fuga.

Presso la casa dell’85enne, in via Manzoni, si sono precipitate le forze dell’ordine allertate dal figlio, che non hanno potuto fare altro che prendere atto della truffa perpetrata ai danni dell’anziana in lacrime. Derubata da banditi senza scrupoli che hanno sfruttato l’amore verso un familiare per mettere a segno il più subdolo e beffardo degli inganni.