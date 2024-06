Truffa l’anziana fingendosi il figlio: «Sono nei guai, passa un corriere a prevedere i soldi». Condannato

ANCONA - Uno l’aveva chiamata al telefono fingendosi il figlio, l’altro si era spacciato per corriere che poi era arrivato a casa a prendere l’oro che la donna, 78 anni, aveva preparato perché non disponeva dei soldi contanti. C’erano collane, bracciali, anelli, un Rolex da 10mila euro e le fedi nuziali. Servivano 15mila euro per saldare un acquisto fatto online dal figlio e l’anziana si era sfiata via le fedi delle nozze d’oro e d’argento per raggiungere la cifra. La voce di chi l’aveva chiamata sembrava proprio la sua. «Mamma devo saldare un acquisto fatto online e ho bisogno di soldi, passerà un corriere a prenderli, se non pago finisco nei guai». Così le aveva detto e l’anziana era caduta nella truffa. A prendere i due malfattori ci hanno pensato i poliziotti della squadra mobile di Ancona e del Commissariato di Osimo. Era il 27 febbraio scorso. Oggi uno dei due malviventi, un 20enne napoletano, ha patteggiato ad un anno e mezzo per truffa.

Dopo poche ore era stato preso e arrestato ad Ancona dove cercava di prendere un bus agli Archi diretto a Napoli. Aveva ancora la refurtiva addosso. Il suo complice, 22 anni, napoletano anche lui, era stato arrestato nel fermano. In autostrada, alla guida di una Opel Mokka, tronava anche lui in Campania. Il Commissariato di polizia di Osimo era stato messo in allerta per la vettura sospettata di avere a bordo due truffatori e quando la pattuglia l'ha vista sotto casa dell'anziana di Castelfidardo l'ha seguita fino ad Ancona dove sono arrivati i rinforzi della squadra mobile. Il 20enne ha patteggiato davanti alla giudice Maria Elena Cola. Era difeso dall’avvocato Mauro Saraceni. Dopo l’arresto era finito ai domiciliari. La misura con il patteggiamento è decaduta.