Decine di chiamate sospette ed un falso tecnico sotto casa: anziana sventa un tentativo di truffa

ANCONA - I poliziotti della Questura dorica sono intervenuti venerdì mattina per sventare un tentativo di truffa nei confronti di una donna.

L'anziana, di circa 80 anni, ha ricevuto diverse chiamate da un numero telefonico non presente nella sua rubrica e, successivamente, da un numero privato. Insospettita, non ha mai risposto alle telefonate, allertando prontamente la Polizia. Gli agenti sono intervenuto sul posto per accertare la situazione. Inoltre la donna ha raccontato di essere stata contattata da un ipotetico tecnico il quale si era recato sotto la sua abitazione riferendo il nome del figlio dell'anziana. A quel punto la donna, nuovamente insospettita, non aveva aperto il portone di casa, allertando parenti e la Polizia.