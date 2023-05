"Mi sono cadute le chiavi nel suo balcone", distrae due anziani ed il complice svuota l'appartamento

ANCONA - "Mi sono cadute le chiavi nel vostro balcone". Chiede di entrare in casa, distrae una coppia di anziani ed un suo complice ruba soldi e monili. E' quanto successo nelle score ore in un appartamento di via Ascoli Piceno.

La vicenda

Nel pomeriggio di ieri, verso le ore 15.30, la Polizia di Ancona è intervenuta in via Ascoli Piceno, dove era stato segnalato un furto in appartamento, ai danni di due anziani. A dare l'allarme è stata la figlia dei coniugi che si è rivolta immediatamente agli agenti.

La donna ha raccontato che la madre non ritrovava più circa 500 euro in contanti, un orologio ed alcuni monili. Ricostruendo le ultime ore, ha affermato che il giorno precedente l’addetta alle pulizie dell’abitazione del piano superiore aveva bussato alla porta della casa dei suoi, raccontando che una chiave le era caduta sul balcone, facendosi quindi accompagnare sul luogo, mentre un complice, approfittando della distrazione, aveva rovistato nell’appartamento derubando gli anziani ignari del raggiro. Sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire ai responsabili.