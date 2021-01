Crea un account falso, poi si fa ricaricare la carta di credito: denunciato

I militari della locale compagnia hanno denunciato per i reati di truffa e di sostituzione di persona, un uomo nato e residente in provincia di Ancona

Un profilo ‘fake’ creato sui social network all’origine delle indagini, attivate dai carabinieri di Fabro (Terni), a seguito della presentazione di una denuncia/querela risalente allo scorso maggio 2020. A dare la notizia i colleghi di TerniToday.

I militari della locale compagnia hanno denunciato per i reati di truffa e di sostituzione di persona, un uomo nato e residente in provincia di Ancona di 57 anni ed una trentenne rumena, residente a Roma. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due avrebbero infatti creato un falso account su un social network, artatamente sostituendosi ad un conoscente del denunciante. Gli stessi sono riusciti a convincere quest’ultimo a farsi ricaricare una carta di credito per un importo di circa 1.000 euro, utilizzati per effettuare alcuni acquisti on-line.