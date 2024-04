Rompe il naso alla moglie perché si trucca. La denuncia dopo 10 anni: «Avevo paura, nel mio paese le donne non sono libere»

SENIGALLIA - Si stava occidentalizzando troppo e così il marito l’avrebbe picchiata fino a romperle il naso. A scatenare la violenza dell'uomo, un afgano di 28 anni, è stato l'aver visto la moglie truccarsi. Quel velo di trucco era considerato un'offesa alla loro religione, l’islam, una vergogna troppo grossa. II fatto risale al 31 maggio dello scorso anno e oggi l'afgano è stato condannato dal giudice del tribunale di Ancona, Carlo Cimini, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Ha preso tre anni e due mesi di reclusione. Un processo quasi lampo dopo che la Procura ha chiesto il giudizio immediato. La coppia abitava sul lungomare della cittadina balneare e quel giomo il marito sarebbe rincasato prima trovando la moglie allo specchio che si faceva bella con il trucco.

La reazione è stata violentissima. L'imputato si è fiondato su di lei, l'ha presa a pugni in faccia e le percosse subite le hanno causato la frattura delle ossa nasali, un trasporto in ospedale e 30 giorni di prognosi. A dare l'allarme di quanto stava succedendo in casa è stata la stessa vittima. Si era affacciata al balcone, si era portata le mani al collo poi con una aveva mimato il gesto del telefono per chiedere aiuto ad un passante. Alla fine in casa era arrivata la polizia. Gli agenti l'avevano trovata che urlava con il viso tumefatto e perdeva sanque da una narice. L'uomo aveva un taglietto al palmo di una mano. Si sarebbe ferito per rompere il cellulare della moglie con cui forse voleva chiamare aiuto.

Oggi in tribunale la parte offesa è stata senta in aula, per chiudere le testimonianze del processo prima che il giudice si ritrasse in camera di consiglio. «Era molto geloso - ha detto la vittima, 32 anni, aiutata da un interprete - avevo il telefono sempre sotto controllo anche se mi telefonava mia madre. Per dieci anni, fin da quando stavamo in Afghanistan, ho subito violenze fisiche e verbali. La più violenza qui in Italia quando mi ha rotto il naso. Era tornato dal lavoro e avevo preparato il pranzo. Mi ero un po' truccata perché dopo dovevamo uscire e lui mi ha detto che non dovevo farlo. Lui mi picchiava due volte al mese. Non ho denunciato prima per vergogna e per paura. In Afghanistan i diritti delle donne non contano nulla». L'imputato è tornato nel suo paese e ad oggi è irreperibile.