Droga nascosta dentro un trofeo, atleta in manette: spacciava mentre era ai domiciliari

FALCONARA - Spaccia droga mentre si trova ai domiciliari. Un 21enne è stato sorpreso e arrestato ieri dai carabinieri della Tenenza. I militari erano saliti a casa sua per un normale controllo, visto che era in misura cautelare, e appena entrati hanno sentito odore di hashish. È stata fatta una perquisizione e dentro una coppa, un trofeo vinto per attività agonistiche, hanno trovato la droga: 34 dosi di hashish per un totale di 36 grammi e una dose di cocaina, 0,3 grammi. In casa c’era anche materiale per il taglio, la pesatura ed il confezionamento delle dosi nonché il denaro in contante verosimile provento dell'attività delittuosa. Il giovane è stato arrestato e lasciato ai domiciliari. Oggi si terrà la convalida in tribunale.