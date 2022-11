Puzza di bruciato al primo piano del Tribunale: l'evacuazione dei presenti | VIDEO

Il momento in cui è scattato l'allarme antincendio che ha fatto evacuare le persone presenti all'interno del Tribunale di via Giuseppe Mazzini. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco

ANCONA - Paura poco prima di mezzogiorno per l'allarme antincendio scattato all'interno del Tribunale di Ancona, in via Giuseppe Mazzini. Alcune testimonianze hanno raccontato di una puzza di bruciato provenire dal primo piano. Una voce al megafono ha ordinato a tutti i presenti di evacuare immediatamente la struttura.