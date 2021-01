Follia alla stazione, si abbassa le mutande e aggredisce gli agenti: denunciato

Panico alla stazione ferroviaria di Senigallia. Due ventenni di orgine nigeriana sono finiti nei guai. Stavano viaggiando a bordo di un treno diretto a nord senza biglietto e facevano parecchia confusione quando il personale ferroviario ha allertato la polizia. Gli agenti hanno raggiunto il convoglio e, saliti a bordo, hanno intimato loro di scendere. Al contrario, però, i ragazzi hanno iniziato ad agitarsi rifiutandosi persino di fornire le proprie generalità. Poco dopo è scoppiato il caos: uno dei due si è abbassato i pantaloni e le mutante urlando e sbraitando davanti agli occhi atterriti dei passeggeri in attesa sulla banchina. I poliziotti del Commissariato a quel punto li hanno bloccati e identificati.

Per i giovani, già noti alle forze dell'ordine per reati legati alla droga, è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Uno è stato multato per atti osceni con una sanzione di 10mila euro, mentre l'altro dovrà pagare la multa per violazione delle norme anti Covid. Essendo residente a Fano non poteva spostarsi senza giustificato motivo a Senigallia. Inoltre per il 20enne residene a Fano gli agenti hanno avviato le procedure per l'allontanamento dalla città roveresca per tre anni.