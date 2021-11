Due minori prendono il treno e scappano: erano ad una festa a Gualdo Tadino

Attimi di panico per i genitori di due minorenni scappate di casa sabato sera per andare alla festa di comppleanno di un amico a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.

Le ragazze non rispondevano alle numerose chiamate e così i parenti, preoccupati, sono andati in questura per segnalare la scomparsa delle due ragazze. Per fortuna la polizia ferrovia di Ancona le ha rintracciate e tutto si è risolto nell’arco di 24 ore. Le giovani sono state riaffidate ai genitori.