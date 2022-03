Guasto poco prima della stazione: 4 ore di odissea sul treno bloccato

FALCONARA - Quattro ore di attesa prima che il treno da Piacenza riuscisse a percorrere gli ultimi chilometri che lo separavano dalla stazione di Falconara. Odissea ieri per circa 70 passeggeri, tra cui anche bambini, rimasti senza acqua né cibo.

Il regionale, partito poco prima delle 11, era atteso ad Ancona poco dopo le 15. Le porte si sono aperte solo alle 19 a causa di un improvviso guasto tecnico. Impossibile, per questioni di sicurezza, far scendere i passeggeri. Inoltre il punto esatto dello stop, la ex Montedison, non rendeva praticabile l’ipotesi di bus sostitutivi. Il locomotore sostitutivo che ha trainato il convoglio fino a destinazione è arrivato solo nel tardo pomeriggio.