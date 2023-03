Si barrica in un vagone, armato e con due ostaggi: è un’esercitazione della polizia

ANCONA - Lo scorso 23 marzo scorso, in un’area situata all’interno della Stazione Ferroviaria di Ancona, si è svolta la prima esercitazione dei Negoziatori e della Squadra di Negoziazione della Polizia di Stato in forza alla Questura di Ancona. La squadra, con i due negoziatori della Questura, è costituita da personale della Squadra Mobile, della DIGOS, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica e dell’Ufficio Sanitario Provinciale. E’ stato organizzato uno scenario operativo realistico, riproducendo un intervento in cui due uomini sotto l’effetto di alcol, dopo aver preso possesso di alcuni vagoni di un treno, si sono barricati armati all’interno con due ostaggi.

Hanno partecipato all’attività anche operatori del locale Compartimento di Polizia Ferroviaria, nonché personale di F.S. Security, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e Trenitalia - Direzione Regionale Marche (Gruppo FS), che per l’occasione ha messo a disposizione una parte isolata della Stazione Ferroviaria. Per l’occasione i Vigili del Fuoco del Comando di Ancona hanno messo a disposizione una torre faro per illuminare le operazioni.

I poliziotti sono stati impegnati nell’acquisizione di informazioni fino alla simulazione di conflitti a fuoco. L’operazione è stata supervisionata da un referente del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine e da un team di osservatori del N.O.C.S., arrivati nel capoluogo dorico per verificare il corretto svolgimento delle operazioni.