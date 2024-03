Investita ed uccisa da un treno, caos sulla linea Adriatica: disagi anche ad Ancona

Tragedia sulla linea ferroviaria Rimini - Pesaro, nella notte tra lunedì e martedì, dove si è verificato un investimento mortale. Il dramma si è consumato poco prima delle 5 alla stazione ferroviaria di Cattolica dove una persona è stata travolta da un treno merci. Dalle prime ricostruzioni a perdere la vita è stata una ragazza che, secondo quanto emerso, avrebbe messo in atto un gesto deliberato. La giovane, infatti, è stata vista dal macchinista sui binari. Il conducente avrebbe spiegato che, alle prime segnalazioni, la ragazza avrebbe dato segni di allontanarsi per poi gettarsi all'arrivo del locomotore. Nonostante la disperata frenata d'emergenza, il macchinista non ha potuto fare nulla per evitarla.

La linea ferroviaria è stata immediatamente chiusa in direzione sud e, i treni, hanno circolato su un unico binario accumulando forti ritardi. Intorno alle 8.30 è stato possibile ripristinare la circolazione dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza attuali fino a 70 minuti. I treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso ed è stato attivato un servizio sostitutivo. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 140 minuti. Treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:40); FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:35); FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54).