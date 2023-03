L'aglio appeso al collo tiene lontano il demonio, ma non gli aggressori: «Sono stato picchiato»

ANCONA - Un 50enne senegalese è sceso da un treno alla stazione di Ancona, intorno alle 10 e mezzo, in evidente stato di ubriachezza. Aveva una treccia d'aglio al collo che, ha spiegato, sarebbe servita per tenere lontano il male ma non, a suo dire, gli aggressori. L'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, è stato soccorso dalla Croce Gialla e ai militi ha raccontato di essere stato picchiato alla partenza dalla stazione di Pescara. E' stato portato a Torrette, ma in codice verde e per il solo abuso etilico.