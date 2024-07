Tre denunce in un colpo solo: nei guai un pusher ventenne, finito fuori strada con l’auto

FABRIANO – Sono stati alcuni automobilisti a segnalare l’incidente, nella notte di sabato, allertando i carabinieri e riferendo di un’auto uscita dalla sede stradale. I militari hanno così raggiunto la strada periferica trovando la macchina alla guida della quale c’era un ragazzo di vent’anni, in buone condizioni nonostante l’incidente. Sottoposto ad alcoltest, è stato subito denunciato per guida in stato di ebbrezza, essendo il valore di 1.40 quasi tre volte superiore al limite consentito, ed inoltre è stato sanzionato per 5100 euro in quanto sprovvisto di patente.

Dentro al veicolo, i carabinieri hanno poi trovato poco meno di un grammo di hashish vicino al cambio, ma una volta invitato a recarsi al pronto soccorso per sottoporsi agli esami di primo livello per accertare presenza di droga nel sangue, il ventenne si è rifiutato ed è stato denunciato per la seconda volta. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi e non è da escludere la confisca a seguito della decisione del giudice al termine del procedimento penale. Vista la presenza di droga, i carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione del domicilio. Appena entrati in casa, il giovane spontaneamente ha consegnato ai carabinieri 62 grammi di hashish e pertanto dovrà rispondere anche di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.