Regina del ragù, lutto alla trattoria Sardella: è morta "Luisa" Galeazzi

ANCONA- Muore durante il pranzo di Pasqua nel ristorante che da anni ha gestito con il marito. Addio a Luigia "Luisa" Galeazzi, titolare per decenni insieme a Otello Carloni della trattoria Sardella. La ristoratrice in pensione, 87 anni, è stata stroncata da un malore durante il pranzo pasquale in famiglia. Sul posto il 118, ma non c'è stato nulla da fare.