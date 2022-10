Il trattore si sfrena e piomba sulla coppia: morto l’uomo, donna grave

CERRETO D'ESI - Il trattore si sfrena per cause ancora da accetare e travolge una coppia. Morto l’uomo, donna gravissima. E’ successo a Cerreto d’Esi questo pomeriggio.

Su posto è atterrata anche l’eliambulanza, ma per l’uomo non c’p stato nulla da fare. La moglie è a Torrette, in condizioni molto serie. I carabinieri di Fabriano sono sul posto per ricostruire l’accaduto, insieme ai Vigili del fuoco.