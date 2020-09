Il trattore rischia di ribaltarsi a pochi metri dalla strada, arrivano i pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, a Castelbellino, per un trattore agricolo rimasto in bilico al limite del campo. Il mezzo si trovava in zona per effettuare alcuni lavori di aratura del terreno. Dopo essere finito fuori dal campo ha rischiato di cadere nella strada sottostante. I pompieri hanno ancorato il trattore con un cavo d'acciaio ad un mezzo 4x4 in attesa di un'altro trattore per la completa rimozione. Non si segnalano persone coinvolte.

