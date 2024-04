Il tratto pedonale continua ad essere inagibile. La residente: «Alberi spezzati, costretti a camminare in strada»

ANCONA - Una parte del camminamento pedonale di via del Conero è inagibile. Il tratto è interrotto e la situazione è molto pericolosa. A raccontarlo, a circa 6 mesi dalla prima segnalazione, è una residente di Pietralacroce. «Non solo i lavori non sono ancora terminati - spiega - e quindi i pedoni sono ancora costretti a camminare in mezzo alla strada in quel tratto, ma nel resto del passaggio pedonale fino a Pietralacroce ci sono alberi spezzati che ostruiscono il passaggio e molte piante di ortica e altre piante spinose».