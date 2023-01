Trasporto pubblico, partiti i lavori per una pensilina in zona Disco dove i viaggiatori non avevano ripari

FALCONARA - In zona Disco arriva una pensilina a servizio degli utenti dell’autobus che viaggiano in direzione sud, specialmente studenti, che finora hanno atteso i mezzi pubblici senza alcun riparo. La pensilina in metallo sarà installata in corrispondenza dell’attuale fermata dell’autobus di via Flaminia (lato monte), lungo il marciapiede, dove è prevista la realizzazione di fondazione. I lavori, finanziati dalla Regione Marche, sono partiti nella mattinata di oggi, mercoledì 25 gennaio, nell’ambito di un progetto di riqualificazione di una serie di fermate di TPL individuate come prioritarie dalla Regione stessa. La pensilina e la sua posizione sono state pensate per permettere un futuro adattamento con minime modifiche alle necessità anche degli ipovedenti con piccoli e mirati interventi.

La nuova pensilina ha una struttura in acciaio inox con inseriti faretti a led, mentre la seduta centrale garantisce la possibilità anche al disabile su sedia a ruote di affiancarsi e potersi riparare in caso di maltempo. Particolare attenzione è stata data all’illuminazione, essenziale per la vita cittadina dato che garantisce la visibilità nelle ore buie, conferisce un maggiore senso di sicurezza alle persone e aumenta la qualità della vita per i passeggeri in attesa. «Con lo stesso affidamento e sempre con fondi regionali – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – saranno riqualificate anche le fermate dell’autobus lungo la Statale Adriatica in corrispondenza del centro abitato di Fiumesino, ossia quella in direzione Ancona dove sarà installata una pensilina ora assente e quella direzione Senigallia, dove sarà migliorata l’accessibilità con la realizzazione di un golfo. Sarà riqualificata anche la fermata di via Marsala, di fronte a piazza Fratelli Badiera. Interventi su altre fermate sono in programma. L’amministrazione comunale si è attivata sin dall’insediamento per ottenere i fondi regionali per la riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico locale e in questi anni è riuscita a ottenere finanziamenti complessivi per 170mila euro, integrati da risorse comunali, che permetteranno di intervenire in tutto il territorio».

«Con questo impianto – aggiunge l’assessore al Trasporto pubblico Clemente Rossi – si completa il tratto di via Flaminia dove già, sul lato mare, l'amministrazione era intervenuta, anni addietro, per rendere più agevoli e sicuri attraversamento, nonché l'attesa degli utenti, in particolare studenti delle scuole e istituti cittadini».