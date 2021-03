Trasporto eccezionale sulla SS16 Adriatica, come cambia la viabilità: le info per gli automobilisti

Il traffico sarà regolato direttamente dal personale della scorta tecnica che potrà interrompere la circolazione in alcune fasi, per il tempo strettamente necessario a eseguire le manovre in sicurezza

Sulla strada statale 16 “Adriatica” è previsto il transito di un trasporto eccezionale nel tratto compreso tra Falconare Marittima e Fano (dal km 289 al km 254,200) in orario notturno tra le 22:00 di lunedì 29 marzo e le 6:00 del giorno successivo, martedì 30 marzo. Il traffico sarà regolato direttamente dal personale della scorta tecnica che potrà interrompere la circolazione in alcune fasi, per il tempo strettamente necessario a eseguire le manovre in sicurezza.

Il veicolo è lungo circa 90 metri, largo 5,5 metri e alto 4,4 metri, per una massa complessiva di quasi 500 tonnellate. Nel caso in cui il trasporto non dovesse essere ultimato nella notte di lunedì, sarà impegnata anche la notte successiva, dalle 22:00 di martedì 30 alle 6:00 di mercoledì 31 marzo. Un secondo analogo convoglio è previsto dopo Pasqua, con data da definire.