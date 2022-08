I trapper in vacanza svegliano il centro alle 3 di notte con la musica "a palla"

OSIMO - Musica a tutto volume in piena notte, il gruppo di ragazzi in vacanza manda su tutte le furie i residenti. Nottate difficili, le ultime, in centro a Osimo. I giovani, arrivati in vacanza da Lecco, hanno fatto baldoria anche in corso Mazzini. Come? Con schiamazzi e casse portatili che facevano risuonare musica trap a tutto volume.

Il caso è stato riportato da Il Corriere Adriatico. Alcuni dei sei ragazzi sarebbero dei trapper noti a livello locale in Lombardia e sui social network. Erano ospiti di un amico a Osimo e le loro serate avrebbero reso insonni le notti di diversi residenti in centro, anche alle 3 di notte. Non è stato registrato comunque nessun caso di violenza o di problemi per l'ordine pubblico.