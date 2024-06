La tragedia di Falconara, le parole del sindaco Signorini: «Vicenda che ha spezzato il cuore di tutta la comunità»

FALCONARA MARITTIMA - La tragedia consumatasi sulla spiaggia di Falconara nella mattinata di oggi ha scosso l’intera comunità. A recarsi sul posto anche il primo cittadino, Stefania Signorini, che tramite i suoi canali social ha voluto dedicare un pensiero non solo ai familiari dell’adolescente che ha perso la vita dopo un tuffo in mare, ma anche a chi ha ha cercato di salvare la sua giovane vita ed a quanti sono stati chiamati a gestire l’emergenza.

«A nome della comunità falconarese – si legge nella nota - sono vicina alla famiglia del piccolo che ha perso la vita oggi in mare. Questa tragedia mi ha spezzato il cuore ed ha toccato il cuore di tutti. Sono andata subito sul posto ed ho vissuto in prima persona questo dramma terribile, straziante. Come segno di rispetto e di cordoglio l'amministrazione comunale ha deciso di dichiarare il lutto cittadino, che comporterà l'annullamento di tutti gli eventi pubblici in programma stasera.

Voglio ringraziare i bagnini di salvataggio, gli operatori balneari, la Croce Gialla di Falconara impegnata nel servizio di primo soccorso disposto dal Comune, che sono intervenuti sin dai primissimi istanti per cercare il bambino, oltre alla nostra Polizia Locale, la Capitaneria e i carabinieri che hanno gestito l'emergenza con la massima professionalità. Grazie di cuore a tutti e un fortissimo abbraccio alla famiglia del piccolo Abdou».