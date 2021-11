Tragedia nell'Arma, carabiniere trovato morto in casa

Tragedia questa mattina ad Apiro. Un carabiniere si è suicidato all’età di 51 anni. Sarebbero stati i muratori che stavano lavorando nella sua villetta a ritrovare il corpo senza vita del militare.

Lanciato l’allarme dagli stessi operai, sul posto sono piombati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Stando a quanto riferito l’uomo, originario dell'anconetano, si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Per lui non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Viveva da solo in una villetta in campagna nel paese del maceratese dove si era trasferito da qualche tempo.