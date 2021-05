Traffico internazionale di pannelli fotovoltaici e rifiuti speciali, indagato anche un anconetano

Sono 48 le persone indagate dalla Procura di Napoli per traffico illecito verso l'Africa di rifiuti speciali, in particolare di parti di veicoli e pneumatici, e ricettazione di pannelli fotovoltaici e batterie di ripetitori telefonici risultati provento di furto, per un valore commerciale complessivo di oltre 1,1 milioni di euro. I pubblici ministeri Francesca De Renzis, Alessandra Converso e Mariateresa Orlando hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini loro confronti. Tra questi anche un 44enne straniero, ma residente nel capoluogo dorico.

Secondo la Procura, gli indagati, a vario titolo, avrebbero partecipato al traffico verso l'Africa dal porto di Napoli sia di rifiuti speciali sia di pannelli fotovoltaici e batterie oggetto di furto. Una volta reperiti i materiali questi venivano depositati in containers e spediti con documentazione doganale falsa o nelle quali si attestava la provenienza lecita dei pannelli e delle batterie. Coinvolte anche aziende di demolizione di auto che smaltivano in questo modo i rifiuti. Per tutti è arrivata la conclusione delle indagini preliminari ed ora potranno difendersi dalle accuse.

ECCO CHI SONO TUTTI GLI INDAGATI