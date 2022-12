La trivella si inclina e rischia di cadere sulla statale: viabilità a rallentatore

ANCONA - L’emergenza è arrivata al centralino della Polizia stradale intorno alle 11,45 di ieri mattina (8 dicembre). E da 24 ore le pattuglie si danno il cambio per assicurare la viabilità sul tratto della Statale76, all’altezza della Caffetteria. I disagi non sono certo mancati, del resto le arterie coinvolte sono normalmente piuttosto trafficate. La circolazione, per chi proviene dalla Statale76 in direzione Falconara, è stata dirottata verso la litoranea dove è stato fatto convergere anche il traffico proveniente dalla zona nord di Ancona, essendo interdetto l’accesso alla superstrada da Torrette. Insomma, la Flaminia questa mattina si è presentata agli automobilisti con non pochi problemi, ma con tanta pazienza e molto impegno da parte degli agenti chiamati a gestire la situazione, la viabilità è stata garantita. E per il primo pomeriggio di oggi si auspica il ritorno alla normalità.

L’incidente

Tutto a causa di un mezzo pesante, una trivella impegnata nel cantiere per la realizzazione della terza corsia proprio sopra la variante della Caffetteria, che probabilmente a causa del terreno ammorbidito e reso viscido dalle abbondanti piogge ha cominciato ad inclinarsi pericolosamente, portando la gru d’acciaio che sormonta il mezzo a minacciare le auto che transitavano al di sotto. Quindi sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine, in particolare la Polizia stradale che è subito intervenuta con tre pattuglie, e poi i vigili del fuoco per provare a raddrizzare il mezzo. Ma dopo i primi tentativi è stato necessario l’intervento di una gru di dimensioni ancora più grandi. I lavori sono ancora in corso, dunque è probabile che si verifichino ulteriori disagi alla viabilità. Ma si lavora a pieno regime per ripristinare il corretto scorrimento entro le prime ore del pomeriggio.