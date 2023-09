Ragazzo colpito da emorragia fulminante: per la prima volta al mondo ricostruite trachea e arteria anonima

ROMA - Un ragazzo di 23 anni di Macerata, trasferito prima ad Ancona e poi a Roma, si è visto salvare la vita da un intervento mai realizzato prima al mondo: la ricostruzione della trachea e dell'arteria anonima, cioè il maggior ramo arterioso che parte dall'aorta. L'operazione si è svolta all'interno del Policlinico Universitario Sant'Andrea-Sapienza, condotta da un team coordinato dal chirurgo Erino Angelo Rendina in collaborazione con anestesisti, cardiochirurghi, cardiologi e chirurghi generali.

L'intervento da record che salva un giovane di Macerata

Il giovane è stato ricoverato d'urgenza per emorragia fulminante a Macerata, poi è stato trasferito ad Ancona dove è stato stabilizzato e quindi trasferito d'urgenza al Sant'Andrea dove è andato in scena un intervento inedito a livello mondiale: la ricostruzione della trachea e dell'arteria anonima, cioè il maggior ramo arterioso che origina dall'aorta. E' durato 5 ore e mezza, coinvolgendo 25 operatori, con il paziente successivamente trasferito in terapia intensiva in condizioni stabili e poi, dopo due giorni, nel reparto di chirurgia toracica. Dopo 13 giorni è stato dimesso, completamente ristabilito.

La ricostruzione della trachea e dell'arteria anonima

L'intervento innovativo è iniziato con l’asportazione di parte della trachea e dell'intera arteria anonima e si è concluso con la ricostruzione della trachea e la sostituzione della arteria anonima con un condotto biologico. Tutti gli esami postoperatori hanno confermato la perfetta riuscita delle ricostruzioni.

