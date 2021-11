Visite istituzionali, lo staff del commissario Figliuolo a Torrette

Stando a fonti vicine al Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, al momento non sarebbero previste sue visite nel capoluogo dorico. Il direttore amministrativo degli Ospedali Riuniti di Ancona, Antonello Maraldo specifica: «Saranno alcuni membri dello staff a far visita non lui in persona. Potrebbero essere qui il 24 o il 25 novembre».

A quanto si apprende finora dovrebbero monitorare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dei posti in terapia intensiva.