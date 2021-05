Lieto fine per Sabrina, la 14enne è tornata a casa

Sabrina Verdini è tornata a casa e sembra stare bene. Ore terribili quelle vissute da sua mamma Graziana Both e da tutta la famiglia. Da ieri mattina avevano perso i contatti con la ragazzina che sarebbe dovuta rientrare da scuola. Accorati gli appelli della famiglia sui social. Sul gruppo "Sei di Ancona se" subito si sono attivate centinaia di persone ricondividendo migliaia di volte il post. Anche la stampa locale ha subito divulgato la notizia cercando di far arrivare il messaggio a quante più persone possibili.

Alla fine sembrerebbe essere stato un uomo a riconoscere la 14enne, mentre era seduta sulle scale in via Fratelli Cervi. Lui ha chiamato la polizia che ha recuperato la ragazzina riportandola a casa nonostante in un primo momento avesse fatto un po' di resistenza.