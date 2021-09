Topi in città, «Anche nei mercati»: il caso in consiglio comunale

Avvistamenti di ratti, frequenti e recenti soprattutto in alcune zone della città. Il caso in consiglio comunale con l'interrogazione della consigliera Lorella Schiavoni

«Li ho visti io stessa, ma continuano ad arrivarmi segnalazioni in particolare da Collemarino e oggi ho avuto telefonate anche da Varano. I topi non si vedono solo nei parchi, ma anche nei mercati». Lorella Schiavoni (M5S) ha portato in consiglio comunale il caso dei continui avvistamenti di ratti in città. L'assessore all'ambiente, Michele Polenta, ha fatto il punto sui recenti interventi e su quelli in programma: «A primavera è previsto un massiccio intervento straordinario con prodotti specifici sulle 14mila caditoie presenti nel territorio comunale- ha spiegato Polenta- durante il primo capitolato d'appalto, fino a giugno 2021, abbiamo avuto 188 richieste tutte riscontrate. Nella seconda parte, dal 1 luglio a oggi, sono stati richiesti e riscontrati 104 casi. Attualmente sono installati e controllati mensilmente 645 erogatori di esca, 71 nelle scuole a fronte di poco meno dei 100 totali ereditati dal servizio precedente».

Capitolo pulizia dei cassonetti: «La pulizia, intesa come spazzamento meccanico, viene effettuata regolarmente su tutto il territorio comunale. Si è razionalizzata dal mese di gennaio 2021 come una specifica attività dedicata agli stalli dei cassonetti presenti sul suolo pubblico-aggiunge Polenta- Tale attività viene svolta con un motocarro attrezzato che prevede, nei posti storicamente identificati come luoghi di abbandono di rifiuti, la spazzatura e il lavaggio del suolo pubblico. Questo è volto a mitigare i possibili disagi uniti al mancato rispetto di alcuni utenti del calendario di raccolta di rifiuti».

«Dal 1 luglio a oggi 104 interventi su segnalazione? Praticamente una segnalazione al giorno- richiama la Schiavoni- dobbiamo potenziare quello che si sta facendo perché i ratti sono potenziali portatori di malattie infettive. Il degrado si vede anche da questo».