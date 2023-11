Il tombino a rischio crollo che rischia ogni giorno di causare un incidente

ANCONA - I residenti di via Antonio Giacinto Avvenati hanno avvisato il Comune di Ancona ma nessuno fino ad ora è intervenuto. Un tombino pericolante al centro della carreggiata preoccupa e non poco. Il cemento di tenuta è praticamente disintegrato e, oltre al pericolo di crollo, il passaggio dei veicoli provoca un costante rumore che si sente fino ai piani più alti delle abitazioni. «Alcuni giorni fa abbiamo inviato una comunicazione all'amministrazione tramite il portale "Pronto Urp" - ci racconta un residente - ma ad oggi non risulta ancora assegnata a nessun operatore. Siamo preoccupati, se ci si avvicina al tombino si nota la presenza di fenditure da cui si può vedere e sentire l'acqua sottostante».

Come detto per ora i tecnici del Comune non si sono visti, nonostante il pericolo per gli automobilisti sia evidente: «Speriamo che qualcuno intervenga - conclude il residente - ogni giorni quel tombino rischia di crollare e causare un incidente stradale».