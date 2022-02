Palpeggiamenti sulla bambina di 10 anni: la mamma lancia l'allarme nel negozio

ANCONA - Avrebbe molestato una ragazzina di 10 anni mentre era in fila in un negozio del centro toccandole le parti intime. Esperienza choc ieri sera alle 19, in un negozio di corso Garibaldi.

Stando a quanto riportato sulle pagine del Corriere Adriatico, la bambina era con la mamma in fila in un negozio affollato quando avrebbe subito dei palpeggiamenti da un uomo di circa 70 anni. All'improvviso si sono sentite le grida e il genitore ha chiesto immediatamente l'intervento del responsabile del negozio e del 112. Sul posto sono arrivati gli uomini delle Volanti. Il presunto molestatore è stato portato in questura per essere ascoltato. La sua versione sarà poi confrontata con quella della piccola.

Gli investigatori sono al lavoro anche per ascoltare i testimoni e per visionare le telecamere di sorveglianza che potrebbero rivelare la dinamica di questo episodio ancora tutto da chiarire.