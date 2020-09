Dagli show al semaforo, al grattino da 300mila euro: la sliding door di Tiziano

JESI - Quando la vita decide di sorriderti e ridarti indietro qualcosa che ti ha tolto. Possiamo riassumere così la sliding door di Tiziano, il 57enne jesino che con un grattino da appena 5 euro ne ha vinti ben 300mila.

Tiziano, ex dipendente di un'impresa, ha purtroppo perso il lavoro alcuni anni fa. Per sopravvivere è stato protagonista per anni di un simpatico show al semaforo tra via Garibaldi e viale della Vittoria, dove intratteneva gli automobilisti con il suo famoso "lancio del cappellino". In tanti sapevano della sua condizione e lo aiutavano donandogli alcune monete. Tiziano il 16 agosto ha voluto investire parte del suo denaro acquistando un gratta e vinci alla Tabaccheria delle Logge, lungo viale Verdi, zona dove il 57enne abita insieme all'anziana madre. Una scelta che gli ha letteralmente cambiato la vita, visto che tra i numeri presenti c'era anche quello vincente da 300mila euro. Per lui, che comunque da alcuni mesi aveva abbandonato il suo show tra le auto ferme al semaforo, il destino ha voluto regalargli un nuovo inizio.